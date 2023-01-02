Erken seçim için kaç milletvekili gerekir? Erken seçim şartları!

2023 seçimleri yaklaştıkça acaba erken seçim olur mu sorusu da gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Erken seçim için kaç milletvekili gerekir? İşte, Erken seçim şartları!

Erken seçim için kaç milletvekili? 2023 seçimleri yaklaştıkça acaba erken seçim olur mu sorusu da gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Erken seçim için kaç milletvekili lazım? İşte, Erken seçim şartları haberimizde...

ERKEN SEÇİM İÇİN KAÇ MİLLETVEKİLİ GEREKİR?

Erken seçime gitmek için Cumhurbaşkanının kararı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin beşte üç çoğunluğu gerekiyor. Meclis'te erken seçim kararı almak için en az 360 milletvekilinin desteği gerekiyor.

HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİ VAR?

Mecliste AK Parti'nin 286, CHP'nin 134, HDP'nin 56, MHP'nin 48, İYİ Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Memleket Partisi'nin 2, Demokrat Parti'nin 2; Zafer Partisi, BBP, DEVA Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Saadet Partisi ve Yenilik Partisi'nin 1 milletvekili bulunmaktadır. Ayrıca Meclis'te 4 bağımsızlık milletvekili bulunmaktadır. Toplamda TBMM'de şu an 581 milletvekili bulunuyor.