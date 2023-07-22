Erken rezervasyon tatilcilerin ilgisini çekiyor

Eskişehir'de bir turizm firmasının yetkilisi olan İsmail Delibaş, daha ucuz fiyatlarla tatil yapmak isteyen vatandaşların son yıllarda erken rezervasyon seçeneğine ayrı bir ilgi gösterdiğini söyledi. Tur firmaları, erken rezervasyon ile daha ekonomik tatil yapmanın mümkün olduğunu aktardı.

Eskişehir'de bir turizm firmasının yetkilisi olan İsmail Delibaş, daha ucuz fiyatlarla tatil yapmak isteyen vatandaşların son yıllarda erken rezervasyon seçeneğine ayrı bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Okulların kapanmasıyla ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil sezonu açıldı. Rezervasyon yaptıran vatandaşlar seyahat gününü beklerken, tatil için araştırma içerisinde olan vatandaşlar ise turizm firmalarının işlerini yoğunlaştırdı. Son dönemlerde artan maliyetlerle birlikte tatil fiyatlarının yükseldiğini belirten tur firmaları, erken rezervasyon ile daha ekonomik tatil yapmanın mümkün olduğunu aktardı. Buna bağlı olarak son 3 senedir erken rezervasyonlara yoğun ilgi gösterildiğine dikkat çeken turizm firması yetkilileri, çoğu vatandaşın 6 ile 8 ay önceden tatil planı yaptığını dile getirdi. Öte yandan Eskişehirli vatandaşların tatil için en çok Akdeniz bölgesini tercih ettiği öğrenilirken, özellikle Side bölgesine yoğun ilgi gösterildiği bilgisi edinildi.

" Türkiye'de özellikle son 2-3 seneden beri erken rezervasyon kültürü yaygınlaştı"

Eskişehir'de bir turizm firmasının yetkilisi olan İsmail Delibaş, son yıllarda erken rezervasyon isteyen müşteri sayısının arttığını söyledi. Vatandaşların tatillerini 6 ile 8 ay önceden planladığını ifade eden Delibaş, "Erken rezervasyon yaptırıldığı zaman fiyatlar daha avantajlı oluyor. Örnek verecek olursak, Ağustos ayında 45-50 bin liraya gidilen bir tesise Ocak ayından erken rezervasyon yaptıran müşterilerimiz bunu 20-25 bin liraya mal edebiliyor. Yani arada yaklaşık 20 bin lira fark oluyor. Bu sebeple Türkiye'de özellikle son 2-3 seneden beri erken rezervasyon kültürü yaygınlaştı. Normalde bu kültür Almanya ve yurt dışı pazarında daha etkiliydi. Adamlar iki sene öncesinden rezervasyon yaptırarak bedava denilecek rakamlara tatil yapıyorlardı. Bundan örnek alınan kültür artık Türkiye'de de yavaş yavaş oturmaya başladı. Kasım ayından itibaren erken rezervasyon başlıyor. Bunu bilen misafirler de daha ekonomik bir şekilde tatile gidiyorlar" dedi.

"Yılda bin rezervasyon yapılıyorsa bunun 700 tanesi Akdeniz'in Side bölgesine"

Eskişehir halkının tatil için özellikle Akdeniz bölgesini tercih ettiğinden bahseden Delibaş, "Denizin ince kum olmasından kaynaklı Akdeniz çok seviliyor. Ama son dönemlerde hava sıcaklığından dolayı vatandaşlar biraz daha Ege bölgesine kaymaya başladılar. Çocuklu aileler genelde deniz istedikleri için daha çok Alanya bölgesini tercih ediyorlar. Tabii yılda bin rezervasyon yapılıyorsa bunun 700 tanesi falan Akdeniz'in Side bölgesidir. Bunlar talep meselesi, her daim misafirlerimizin istekleri için en uygun otellere yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Tekrardan söylüyorum, müşterilerimiz erken rezervasyondan faydalanarak daha avantajlı tatil imkanlarından faydalanabilirler" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR