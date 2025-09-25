Erken emeklilik yasası çıkacak mı? 5 yıl erken emeklilik yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Erken emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Özellikle "5 yıl erken emeklilik yasası" ile ilgili detaylar merak konusu olurken, vatandaşlar yasanın ne zaman çıkacağını ve hangi şartlarda kimleri kapsayacağını araştırıyor. Erken emeklilik ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor?

ERKEN EMEKLİLİK YASASI ÇIKACAK MI?

Hükümet, SSK ve Bağkur arasındaki prim günü farkını ortadan kaldırmak için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalıştığı yeni düzenleme kapsamında, Bağkur'luların emeklilikte ödemesi gereken 9.000 prim günü, 7.200'e düşürülecek. Böylece prim şartı SSK ile eşitlenecek ve özellikle küçük esnaf için 5 yıla kadar erken emeklilik yolu açılacak.

ERKEN EMEKLİLİK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim gün sayılarının eşitlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin konuştu. Bakan Işıkhan, "2026'nın ilk ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ERKEN EMEKLİLİK YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yapılması planlanan düzenlemeden özellikle 10 ve altında çalışanı olan küçük esnafın yararlanacağını belirtti. Bakkal, terzi, ayakkabı tamircisi, çay ocağı işletmecisi ve çiftçi gibi basit usulde vergilendirilen meslek gruplarının kapsama alınması bekleniyor. Buna karşılık büyük işletmeler ile şirket ortaklarının kapsam dışında kalacağı öngörülüyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, düzenleme hayata geçtiğinde Bağkur'lular 1.800 gün daha az prim ödeyerek 5 yıl erken emeklilik hakkı elde edecek. Emin Yılmaz, asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, ödenmeyecek bu primlerin bugünkü değeriyle yaklaşık 542 bin TL avantaj sağlayacağını ifade etti.

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA YAŞ ŞARTI VAR MI?

Emeklilik yaşında herhangi bir değişiklik yapılması öngörülmüyor. Mevcut sisteme göre;

09.09.1999 – 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmaya devam edecek.

01.05.2008 sonrası sigorta başlangıcına sahip olanlar için ise yaş şartı 60'tan başlayarak kademeli şekilde 65'e kadar çıkıyor.

Uzmanlar, gündemdeki düzenlemenin sadece prim gün sayılarını eşitlemeye yönelik olduğunu belirterek, "Emeklilik yaşıyla ilgili bir değişiklik söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı.

MAAŞLARDA DÜŞÜŞ OLACAK MI?

Uzmanlar, prim gün sayısındaki indirimin emekli maaşlarını olumsuz etkilemeyeceğini belirtiyor. Alt sınırdan prim yatıranların maaşının ise Hazine desteğiyle 16 bin 811 TL'nin altına düşmeyeceği ifade ediliyor.