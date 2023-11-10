Japon bilim insanları sadece erkekleri öldüren yeni bir virüs keşfettiklerini açıkladı. Virüsün tesadüfen bulunduğu belirtildi. Peki, Erkekleri öldüren virüs ne, hangi virüs?

Erkekleri öldüren virüs ne, hangi virüs?

Japon bilim insanlarının uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir araştırmada sona gelindi. Araştırma sonucu keşfedilen yeni virüsün DNA'sı ve hareketleri incelendi. Peki, erkekleri öldüren virüs ne, hangi virüs?

ERKEKLERİ ÖLDÜREN VİRÜS HANGİ VİRÜS?

Japonya Ulusal Tarım ve Gıda Araştırma Örgütü'nden Daisuke Kageyama, "Yakın gelecekte bunun gibi çok daha fazla vakanın keşfedileceğini umuyorum" dedi.

Minami Kyushu Üniversitesi'nden Misato Terao, virüsün tesadüfen bulunduğunu söyledi. Terao, üniversitenin terasında hava alırken tırtılların bitkileri daha farklı şekilde kemirdiğini gördü, ve bu tırtılları böcek fizyoloğu uzmanı Yoshinori Shintani'nin laboratuvarına bıraktı.

Shintani, tırtıllar üzerinde yaptığı çalışmalarda böceklerin hepsinin ilginç bir şekilde dişi olduğunu fark etti. Çalışma alanındaki erkek tırtıllarla bu dişileri çiftleştiren Shintani, 13 nesil sonra bile bu tırtılların büyük çoğunluğunun dişi olduğunu yalnızca 3 adet erkek tırtılın hayatta kaldığını belirledi. Shintani, bu durumla birlikte ellerinde 'Erkek katili' bir virüsün olduğunu hemen anladı.