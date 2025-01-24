Evet, yeni düzenlemelerle birlikte erkekler de dul maaşı alabilir. SGK'nın duyurduğu bu düzenleme, sosyal güvenceye erişimde cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlıyor. Daha önce yalnızca kadınların yararlanabildiği dul maaşı hakkı, artık erkeklere de tanınmış durumda. İşte konuyla ilgili önemli detaylar. Erkekler dul maaşı alabilir mi?

ERKEKLER DUL MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Erkekler de ölen eşleri üzerinden 'dul aylığı' alıyor. Ayrıca erkek eşin çalışıyor veya emekli olması da aylık bağlanmasına engel olmuyor. Kadınlarda olduğu gibi şartlar sağlanıyorsa erkeğe de 'dul aylığı' bağlanıyor. Erkeğin ikinci kez evlenmesi halinde ise 'dul aylığı' kesiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Vefat Eden Eşin Sigortalılık Durumu:

? Eşin en az 1800 gün prim ödemesi bulunmalıdır (Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için).

? SSK için ise en az 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödemesi gereklidir.

2. Başvuru Belgeleri:

? Vefat eden eşin sigortalılık durumunu gösterir belgeler.

? Kimlik ve ölüm belgesi gibi kişisel bilgiler.

? Diğer SGK'nın talep edebileceği belgeler.

3. Başvuru Yeri:

? En yakın SGK müdürlüğüne şahsen başvuru yapılmalıdır.

DUL MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

• Dul maaşı, vefat eden eşin aldığı veya alacağı maaşın belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır.

• Genelde eşin maaşının %50'si dul eşe ödenir.

• Sigortalının hangi statüde çalıştığı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), prim gün sayısı ve sigortalılık süresi maaş miktarını etkiler.

EK BİLGİLER

• Yaş sınırı aranmaz, ancak bazı ek sosyal haklar için yaş kısıtlaması olabilir.

• Dul maaşı alabilmek için vefat eden eşin sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısına göre değişiklikler olabileceği unutulmamalıdır.

Bu düzenleme, cinsiyet fark etmeksizin dul kalan bireylerin sosyal güvenceden yararlanabilmesini sağlamayı hedefliyor. Erkeklerin başvuru sürecinde belgelerini eksiksiz hazırlamaları ve şartları dikkatlice incelemeleri önemli.