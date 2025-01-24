Üye Girişi
Haberler
Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Konya Selçuklu'daki 3 katlı binanın çökme anı

Konya'da 4 katlı binanın çökme anına ait görüntülere ulaşıldı
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı

Erkekler dul maaşı alabilir mi?

Erkekler dul maaşı alabilir mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dul maaşıyla ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Daha önce yalnızca kadınların yararlanabildiği dul maaşı hakkı, yeni uygulama ile erkeklere de tanındı. Erkekler dul maaşı alabilir mi?

Evet, yeni düzenlemelerle birlikte erkekler de dul maaşı alabilir. SGK'nın duyurduğu bu düzenleme, sosyal güvenceye erişimde cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlıyor. Daha önce yalnızca kadınların yararlanabildiği dul maaşı hakkı, artık erkeklere de tanınmış durumda. İşte konuyla ilgili önemli detaylar. Erkekler dul maaşı alabilir mi?

ERKEKLER DUL MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Erkekler de ölen eşleri üzerinden 'dul aylığı' alıyor. Ayrıca erkek eşin çalışıyor veya emekli olması da aylık bağlanmasına engel olmuyor. Kadınlarda olduğu gibi şartlar sağlanıyorsa erkeğe de 'dul aylığı' bağlanıyor. Erkeğin ikinci kez evlenmesi halinde ise 'dul aylığı' kesiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Vefat Eden Eşin Sigortalılık Durumu:

? Eşin en az 1800 gün prim ödemesi bulunmalıdır (Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için).

? SSK için ise en az 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödemesi gereklidir.

2. Başvuru Belgeleri:

? Vefat eden eşin sigortalılık durumunu gösterir belgeler.

? Kimlik ve ölüm belgesi gibi kişisel bilgiler.

? Diğer SGK'nın talep edebileceği belgeler.

3. Başvuru Yeri:

? En yakın SGK müdürlüğüne şahsen başvuru yapılmalıdır.

DUL MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

• Dul maaşı, vefat eden eşin aldığı veya alacağı maaşın belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır.

• Genelde eşin maaşının %50'si dul eşe ödenir.

• Sigortalının hangi statüde çalıştığı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), prim gün sayısı ve sigortalılık süresi maaş miktarını etkiler.

EK BİLGİLER

• Yaş sınırı aranmaz, ancak bazı ek sosyal haklar için yaş kısıtlaması olabilir.

• Dul maaşı alabilmek için vefat eden eşin sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısına göre değişiklikler olabileceği unutulmamalıdır.

Bu düzenleme, cinsiyet fark etmeksizin dul kalan bireylerin sosyal güvenceden yararlanabilmesini sağlamayı hedefliyor. Erkeklerin başvuru sürecinde belgelerini eksiksiz hazırlamaları ve şartları dikkatlice incelemeleri önemli.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ünlü otomotiv firması isim değişikliğine gidiyor
img

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
img

Dervişoğlu ölüm tehdidinde bulunanları açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi

Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifadeye çağrıldı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.