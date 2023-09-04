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Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Puan Durumu! Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada, kaç puanda?

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Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden "Filenin Efeleri" A Milli Erkek Voleybol takımımızın güncel puan durumu ve sıralaması merak ediliyor. Peki, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası puan durumuna göre Türkiye kaçıncı ve kaç puanda? İşte, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası puan durumu!

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Puan Durumu! Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden "Filenin Efeleri" A Milli Erkek Voleybol takımımızın güncel puan durumu ve sıralaması merak ediliyor. Peki, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası puan durumuna göre Türkiye kaçıncı ve kaç puanda? İşte, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası puan durumu haberimizde...

  1. Fransa - 9 puan
  2. Portekiz - 7 puan
  3. Romanya - 6 puan
  4. İsrail - 4 puan
  5. Türkiye - 4 puan
  6. Yunanistan - 3 puan

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Puan Durumu! Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada, kaç puanda?

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası grup aşamasında Türkiye 4 puan ile 5. sırada yer almaktadır.

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Puan Durumu! Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada, kaç puanda?

  • Portekiz - Türkiye | 4 Eylül | 20.00
  • Türkiye - İsrail | 5 Eylül | 20.00
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