Erkek civcivler neden öldürülüyor? Sorusu, infial yaratan videonun ardından gündeme geldi ve merak edildi. Tavuk çiftliklerinde horozlar ekonomi için tavuklar kadar değerli görülmüyor. Bu yüzden yavru horozların büyük bölümü ya kıyma makinesinde ya da gazla boğularak itlaf ediliyor. Peki, Erkek civcivler neden öldürülüyor? Tavuk çiftliğinde erkek civcivler neden öldürülüyor?

ERKEK CİVCİVLER NEDEN ÖLDÜRÜLÜYOR?

Tavuk çiftliklerinde horozlar yumurtlayamadığı için getiri sağlamıyor ve bu yüzden erkek civcivler öldürülüyor. Kuluçka makinelerinden çıkan civcivler tecrübeli ellerde kontrol edilip cinsiyetleri belirlendikten sonra dişiler daha bir günlükken ayrılıp karton kutulara yerleştirilir, ilerde bol yumurta vermek üzere çiftliklere gönderilir. Sürekli banda konan erkek civcivler derhal imha edilir. Ölü civcivler hayvan yemi haline getirilir, bir kısmı ise yakılır. Gazla boğulan civcivlerin bir bölümü de yırtıcı kuş yemi olarak hayvanat bahçelerine satılır.