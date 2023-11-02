Erkek bebek isimleri, en güzel erkek isimleri, duyulmamış erkek isimleri, modern erkek isimleri örnekleri!
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Erkek isimleri örneklerinden en güzellerini seçebilmeniz için sizlere farklı kategorilerde en güzel isimleri derledik. En güzel erkek isimleri arasından duyulmamış erkek isimlerini seçebilir veya modern erkek isimlerini kullanabilirsiniz. Kuranda geçen erkek isimleri ile de daha geleneksel isimleri tercih edebilirsiniz.
Bebeğiniz için en güzel, taşıyabileceği ve seveceğini düşündüğünüz ismi seçmek sizler için çok zorsa erkek bebek isimleri örneklerine bakabilirsiniz. En güzel ismi seçeceğinize eminiz!
Acar Atılgan,çevik, Gürcü soyundan
Adar Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş
Afşin Zırh,silah; Sultan Alparslan'ın komutanlarından biri
Akal Beyaz ve kırmızı
Akdora Karlı dağın doruk noktası
Akın Düşman topraklarına yapılan saldırı. Bir şeyin ardı arkası kesilmeyen geliş durumunda olması
Akınalp Savaşan yiğit kişi
Akgiray Temiz ve yaraşır
Akgün Parlak gün, uğurlu gün
Aksoy Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy
Aydıner İleri görüşlü kimse
Baha Değer, kıymet, üstünlük
Bahadır Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi
Baran Direnci kıran, ulu, yüksek
Barbaros Avrupa'lılar tarafından Hayrettin Paşa'ya verilen isim
Barış Savaşın bittiğinin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin
Barlas Cenkçi, savaşçı
Bartu En eski Türk hanlarından biri
Başar Başarılı ol anlamında
Batın Karın, kuşak, nesil
Batu Güçlü, kuvvetli
Batuhan Batının hanı; Güçlü, kuvvetli han
Batur Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi
Baturalp Yiğitler yiğidi
Can Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık
Canalp Cana yakın, sevimli yiğit
Canberk Sağlam, canlı, metin
Cem Hükümdar,şah
Cemre Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi "Bu cemre sözü Arapça kor ateş manasındadır."
Cenk Savaş
Çağdaş Çağın koşullarına uyguna uygun; Aynı çağda yaşayan
Çağhan Çağın hanı; Çağdaş han
Çağın Yıldırım; Çağa ilişkin
Çağlar Çağlayan, çağlayıp akan; Şelale
Çağrı Davet
Çakabey Oğuzlarda bir Türk beyi
Çelik Sağlam
Dağhan Oğuz tanrılarından biri; Yerkabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı
Darcan Sabırsız, aceleci
Deha İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta
Demir Yeraltından çıkarılan işlemeye çok elverişli bir metel
Deniz Yerkabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbirine bağlantılı tuzlu su yığını; derya
Denizhan
Derin Çok gelişmiş, çok ilerlemiş
Derman Güç
Destan Efsane
Devran Zaman; devir
Devrim Hızlı,geniş kapsamlı niteliksel değişim
Dinçer Güçlü ve sağlıklı kimse
Doğa Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; tabiat
Çocuğunuz için veya kendiniz için bir isim arıyorsanız ve farklı olmasını istiyorsanız duyulmamış erkek isimleri sizlere yardımcı olabilir. Bu isimler arasında Aydıner, Barkın, Feza, Erem yer alabilir.
Ediz / Edis Yüksek yer, her şeyin yükseği
Efe Batı Anadolu'nun yiğidi
Efkan Çığlıklar, inlemeler
Ege Yaşça büyük,ulu
Egehan Engin denizlerin hükümdarı
Egemen Gücü yeter olup buyruğunu yürüten
Ekim Sonbahar mevsiminde bir ay; Toprağı ekme eylemi
Ekin Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı
Elgin Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi
Emir Buyruk, komut
Emrah Saz çalıp, oynayan
Emre Dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren
Eren Yetişen, ulaşan, vasıl olan
Ferruh Uğurlu, kutsal
Feza Uzay
Fuat Kalp, gönül
Ferhan Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun
Giray Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.
Gökalp Mavi gözlü yiğit.
Gökçe Güzel, gösterişli kimse. Yiğit, cesur.Mavi gözlü kimse.
Görkem 1. Gösteriş, heybet. İyi gelişmiş, gürbüz.
Hakan 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.
Haluk İyi ahlâk sahibi, iyi huylu, geçimli kimse.
Ilgaz Atın dört nala koşması. Hücum, akın.
Ilgın Serap, belli belirsiz görünme.
Kağan Hanların hanı, hükümdar.
Kayra Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan
Kerem 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.
Kıvanç Övünç, iftihar
Korcan Ateşli, canlı, hareketli kimse.
Kutay Kutlu, uğurlu ay.
Karan Kahraman, yürekli.
Laçin Bir cins şahin. Sarp, yalçın
Melih Güzel, şirin, sevimli.
Meriç Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.
Mert Özü sözü doğru olan.
Mete Büyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)
Nuyan Soylu kişi, Noyan
Nüvit İyi haber, müjde. Ogün belirli bir günde doğan
Nüzhe Neşe, ferahlık, sevinç oflaz Eksiksiz, tam, gürbüz, yakışıklı, becerikli, eflatun
Bebeğinize en güzel ismi vermek istiyorsanız, erkek bebek isimleri size yardımcı olabilir. Oğulcan, Melih, Pamir gibi pek çok seçeneğin yer aldığı isimler arasında size en yakın geleni seçerek bebeğinize çok güzel bir isim verebilirsiniz.
Oğulcan Can oğul
Oğuz Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı.
Okan Anlayışlı
Okanay Güçlü ay, yiğit ay, güneş ve ay
Olcay Baht, talih, şans. Bahtlı, talihli.
Olcaytuğ Hulagu'nun torunlarından argun'un oğlu, ilhanlı hükümdarı
Onur İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref
Ömer Yaşama, yaşayış; hayat, canlılık
Ömür Yaşayış, hayat
Özgen Özü geniş, rahat, sakin kimse.
Özgü Kutsal. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.
Özgün Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.
Pamir Güçlü kimse
Pars Becerikli, atılgan
Polat Çelik. Güç, kuvvet
Poyraz Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. Kuzey yönü
Pusat Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah
Ruşen Aydın, parlak
Rüzgar Zaman, devir. Dünya.
Salih Elverişli, iyi, uygun, yakışır. Yetkisi hakkı olan. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan
Samet Sonsuz, ebedi
Sarp Çetin, sert, şiddetli. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç
Selçuk Güzel konuşma yeteneği olan, uz dilli
Selim Sağlam, kusursuz, doğru
Sanberk Ünü sağlam
Safa Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen
Sarp Geçilmesi çıkılması güç, çok dik
Şafak Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık
Şahan Şahin
Şahbey Üstün nitelikli, saygın, yüce.
Şahdar Dallı, budaklı ağaç.
Şimşek Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse
Tamer Tümüyle nitelikli kişi.
Tarık Sabah yıldızı, Venüs.
Taylan İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse (genç) Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumda toprak.
Teoman Hun İmparatoru Mete´nin babası.
Tolga Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.
Tansu Şafağın aydınlattığı su.
Tardu Armağan, hediye.
Uğur Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde olduğuna inanılan iyilik kaynağı
Ulaş Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş
Umur Görgü, bilgi, deneyim
Umut Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
Uras / Uraz Talih, şans
Ülker Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.
Ümit Umut
Vedat Sevgi, dostluk.
Vefa Sözünde duran, dostluğu sürdüren.
Veli Ermiş, eren.
Yalım Alev, ateş uzantısı.
Yalın Gösterişsiz, süssüz, sade
Yamaç Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır, karşı.
Yağız Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları, Oğuz beylerinden biri.
Zade Evlat, oğul
Zeki Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi