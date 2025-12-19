Erkanlı Holding, Rıza Erkanlı Liderliğinde Alternatif Gayrimenkul Yatırımlarıyla Sektörün Geleceğini Şekillendiriyor

Türkiye'de bir ilki temsil eden Alternatif Gayrimenkul Yatırımı – Öğrenci Evleri projeleriyle sektörde önemli bir dönüşüm başlatan Erkanlı Holding , bu alandaki deneyimini yeni ve farklı yatırım modelleriyle genişleterek, gayrimenkul ekosistemine sürdürülebilir değer katmayı hedefliyor.

Rıza Erkanlı Vizyonuyla Öğrenci Evlerinden Co-Living Projelerine Stratejik Genişleme

Rıza Erkanlı , gayrimenkul sektörünün yalnızca yapı üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal yaşamı ve kullanıcı deneyimini odağına alan çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu vizyon doğrultusunda Erkanlı Holding , öğrenci evleri yatırımlarının ardından co-living (paylaşımlı yaşam) projelerini de yatırım portföyüne dahil ederek alternatif gayrimenkul alanındaki iddiasını güçlendiriyor.

Öğrenci evleri projeleri; Türkiye'nin genç nüfusu, üniversite öğrenci sayısındaki artış ve barınma ihtiyacındaki dönüşüm dikkate alınarak planlanırken, yatırımcılara da uzun vadeli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir alternatif sunuyor. Co-living projeleri ise genç profesyonellerin, mobil çalışanların ve şehirli yaşamı benimseyen bireylerin sosyal, esnek ve modern konut beklentilerine cevap veriyor.

Türkiye'nin Demografik Avantajı, Erkanlı Holding İçin Güçlü Bir Yatırım Zemini Oluşturuyor

Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus yapısı, artan üniversiteleşme oranları ve büyük şehirlerdeki konut arz-talep dengesizliği; alternatif gayrimenkul yatırımlarını stratejik bir noktaya taşıyor. Erkanlı Holding , bu demografik avantajı doğru analiz ederek hem öğrenciler hem de genç profesyoneller için erişilebilir, fonksiyonel ve sosyal yaşamı destekleyen projeler geliştiriyor.

Klasik konut yatırımlarına kıyasla daha yüksek doluluk oranı, esnek kullanım alanları ve profesyonel işletme modeliyle öne çıkan bu projeler, Erkanlı Holding 'in teknoloji, gayrimenkul ve operasyonel yönetim gücünü bir araya getirdiği bütüncül bir yatırım yaklaşımının ürünü olarak konumlanıyor.

Erkanlı Holding, Geleceğin Gayrimenkul Yatırımlarına Yön Vermeye Devam Ediyor

Erkanlı Holding, alternatif gayrimenkul yatırımlarını geçici bir trend olarak değil, gayrimenkul sektörünün geleceğini belirleyecek temel alanlardan biri olarak değerlendiriyor. Rıza Erkanlı'nın liderliğinde geliştirilen öğrenci evleri ve co-living projeleri; paylaşımı teşvik eden, sosyal yaşamı güçlendiren ve yeni nesil beklentilere cevap veren yapısıyla dikkat çekiyor.

Önümüzdeki dönemde alternatif gayrimenkul yatırımlarını daha da çeşitlendirmeyi hedefleyen Erkanlı Holding , yenilikçi bakış açısı, güçlü vizyonu ve öncü projeleriyle Türkiye'de bu alandaki gelişime yön vermeyi ve sektörde kalıcı bir fark yaratmayı sürdürüyor.