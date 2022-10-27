Bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen Evet -Hayır programının sunucusu Erkan Yolaç'tan kötü haber geldi. Öğrenilen bilgilere göre ünlü isim rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ardından hayatı ve sağlık sorunları merak edildi. Peki, Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında? Erkan Yolaç'ın sağlık durumu nasıl? Erkan Yolaç hayatı ve biyografisi nedir?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Evet-Hayır ile milyonların gönlünde taht kuran Erkan Yolaç, sevenlerini üzdü. Geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenilen Yolaç hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında? Erkan Yolaç'ın sağlık durumu nasıl? Erkan Yolaç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ERKAN YOLAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

26 Şubat 1935 tarihinde dünyaya gelen Erkan Yolaç, Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğmuştur. Babası Mehmet Yolaç Edirne'lidir. Babası zamanında Sofya'dan göç etmiştir.

6 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a taşınan Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi gereği yeniden Kastamonu'ya taşındı. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı.

Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı. 1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir.

ERKAN YOLAÇ'IN EŞİ KİM?

1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir. Çiftin Göksu ve Mehmet adında iki çocukları var.

Yolaç'ın rol aldığı filmler:

973 - Sevda Yolu

1964 - Can Düşmanı

1964 - Yılların ardından

1964 - Muhtesem serseri

1962 - Lekeli Kadın

ERKAN YOLAÇ'IN SAĞLIK DURUMU

87 yaşındaki Yolaç, 2018 yılında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sevenlerini korkutmuştu.

Erkan Yolaç'a torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürree teşhisi konulmuştu. Amerika'da girip olan Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşamış ve yoğun bakıma alınmıştı Tedavinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönen usta sunucu sağlık durumunun iyi olduğunu "Öbür dünyaya gittim, döndüm. Allah'ın takdiri. İyiyim, sıkıntım yok." sözleri ile açıklamıştı.

ZATÜRRESİ NÜKSETTİ

Yolaç'ın hastanede tedavi gördüğü ve 10 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Zatürresi nükseden Yolaç'ın belirli aralıklarla yoğun bakıma girdiği ancak bilincinin yerinde olduğu bildirildi.