1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Peki, Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç kaç yaşında, nereli? Erkan Yolaç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç (d. 24 Şubat 1935 Babaeski) Tv sunucusu, oyuncu.

Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğmuştur. Babası Mehmet Yolaç Edirne'lidir. Babası zamanında Sofya'dan göç etmiştir. 6 yaşındayken İstanbul'a taşınmışlar. Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı.

1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı. 1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir.