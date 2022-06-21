Erkan Porçay kimdir? Porçay gerçek adı ne? Erkan Porçay kaç yaşında, nereli? Erkan porçay olayı nedir?

Porçay kimdir? Sosyal medya gündeminde sık sık kendine yer bulan ve ile dikkat çeken Erkan Porçay merak konusu oldu. İşte Erkan Porçay hakkında merak edilenler! Erkan Porçay kimdir, Erkan Porçay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ERKAN PORÇAY KİMDİR?

4 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Genel olarak parodi müzikler yapan YouTuber olarak tanınmıştır.

ERKAN PORÇAY OLAYI NEDİR?

Ünlü fenomen Erkan Porçay'a YouTube'da yayınladığı bir videoda uyuşturucu özendirmek suçlamasıyla 4 yıl hapis 2 ay hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesinden cevap geldiğini belirten Porçay, "Maalesef cezayı onamışlar. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım." dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Porçay, şu ifadeleri kullandı: "İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?

Porçay, 18 Şubat 2021'de Rapçi Ezhel'in bir şarkısına çektiği parodi klibinde insanları uyuşturucu kullanımına özendirmek gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Davası, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Porçay'ın YouTube için çektiği 'Ot İçiyorum' başlıklı parodi videosu sebebiyle, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, Porçay kullanıcı adıyla paylaşım yapan"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek" gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapsine hükmetti. İstifa mahkemesi ise verilen cezayı onadı.

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