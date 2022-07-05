Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya hayatı ve biyografisi nedir?
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Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi yapımlarda yer alan Erkan Petekkaya'nın hayatı merak edildi. Peki, Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya hayatı ve biyografisi nedir?
Adından sık sık söz ettiren Erkan Petekkaya'nın hayatı merak edildi. Peki, Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.
Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.
1999 yılında Alişan'ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.
2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteri başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.
2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.
2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir.
Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televizyon dizisinde Holding'de yönetici olan "Galip"'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır.
2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynayarak çok başarılı bir oyunculuk sergilemiş, ününü bir adım daha artırmıştır.
2007-2008 döneminde Arzum Onan ile birlikte rol aldığı Sessiz Fırtına adlı dizide Yiğit Sancaktar'ı oynadı. 2008'de Ayça Varlıer ile başrolü paylaştığı Son Bahar dizisinde Holding'de yönetici olan Galip Tümer'i canlandırdı.
2012 yılında yayınlanmaya başlayan Dila Hanım adlı dizide Hatice Şendil ile başrolü paylaşmıştır. Oyuncu şimdilerde Paramparça dizisinde Cihan karakteri ile izleyici karşısına çıktı.
2014 yılında ise Paramparça adlı dizinin başrolünde oynadı.
Doğduğun Ev Kaderindir
Kırmızı Oda
2014-2017 Paramparça
2012 Dila Hanım - Rıza Bey
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Ali Akarsu
2010 Hanımeli Sokağı - Osman
2009 Hanımın Çiftliği - Milletvekili
2009 Gecenin Kanatları - Cemal
2009 Bahar Dalları - Balıkçı
2008-2009 Sonbahar - Galip Türker
2007 Sessiz Fırtına - Yiğit Sancaktır
2005 Köpek - Yılmaz
2005 Beyaz Gelincik - Ömer Aslanbaş
2003 Taştan Kalp - İsmail - Televizyon filmi
2003 Serseri - Bülent
2003 Japonyalı Gelin - Ömer
2003 Bedel
2001 Aşkına Eşkiya Sadocan
1999-2002 Aynalı Tahir - Kadir Arslan
1998 Güzel Günler - Talat
Deli Dumrul : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001
Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996
Korku (oyun) : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994
Sokak Kedisi Marilu : Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993
Mitos Güzeli : Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993