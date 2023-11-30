Erkan Petekkaya, daha çekimleri başlamayan Saplantı dizisinden ayrıldı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu yeni sezon için OGM Pictures'ın yeni iddialı dizilerinden Saplantı'yla anlaşmıştı. Dizinin hazırlık sürecinin uzatılmasından rahatsız olan Petekkaya, yeni projeleri değerlendirmek için projeden çekildi.

ÖNDER ADLI BABAYI OYNAYACAKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hilal Saral'ın yöneteceği dizide ünlü aktör iki kızı Çisil ve Sabah'ın üzerinde baskı kuran Önder adlı zor bir babaya hayat vermeye hazırlanıyordu, rolü için titiz bir çalışma yapmaya başlamıştı. Ancak Saplantı dizisinin senaryo ile hazırlık sürecinin uzatılmasına ve yeni sezona ertelenmesine karar verildi. Erkan Petekkaya da bu gelişme üzerine yeni gelen proje tekliflerini değerlendirmeye başladı. Petekkaya'nın ayrılmasıyla Önder karakteri için kiminle anlaşılacağı ise henüz belli olmadı.