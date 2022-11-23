Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özerman, pankreas kanserine yakalandı. Özerman'ın, kansere yakalanmasının ardından Erkan Özerman'ın hayatı merak edildi. Peki, Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kanser mi, sağlık durumu ne? Erkan Özerman nereli? Erkan Özerman hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü Prodüktör Erkan Özerman pankreas kanserine yakalandı, son gelen haber daha da kötü

Yıllardır Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özerman'ın kanser tedavisi görmeye başladığı duyuruldu. Bunun ardından Erkan Özerman'ın hayatı merak edildi. Peki, Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kanser mi, sağlık durumu ne? Erkan Özerman nereli? Erkan Özerman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ERKAN ÖZERMAN KANSER Mİ, SAĞLIK DURUMU NE?

Ünlü Prodüktör Erkan Özerman'dan üzücü bir haber geldi. Yıllardır Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özerman'ın kanser tedavisi görmeye başladığı duyuruldu. Öte yandan bu yıl 35. kez düzenlenecek olan Best Model of The World Yarışması'nın ertelenmeyeceği de açıklandı.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Pankreas Kanseri Metastaz yapıp karaciğere de geçmiş. Erkan Özerman, Onkolog Doktor Süalp Tansan tarafından tedavi edilmeye başlanmıştır.

Kurucu Başkanı olduğu 35. Best Model of The World Yarışması ertelenmeyecek ve 16 Aralık 2022'de İstanbul'da, 40 ülkenin iştirakiyle Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir."

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Erkan Özerman, (d. 4 Kasım 1938, İstanbul), Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri.

Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

ÖDÜLLERİ

1977 Midem Cannes FIDOF Özel Ödülü

1980 Paris Altın Eyfel Ödülü

1986 Oscar de France Ödülü

1997 Best Model of The World 10. Yıl Uluslararası Başarı Ödülü

1998 Aşkım Türkiye – Türk Besteleriyle (Richard Clayderman)[kaynak belirtilmeli]

2008 35. Altın Kelebek Ödül Töreni - Onur Ödülü[3]

Madalyaları

2001 Chevalier Dans l'Ordre National du Mérite (Fransa Devlet Liyakat Madalyası)

2004 TC Dışişleri Bakanlığı, Japonya Türk Yılı Özel Madalyası