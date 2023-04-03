Erkan Konyar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Teke Tek Bilim konuğu Erkan Konyar'ın hayatı ve biyografisi!

Bugün Teke Tek Bilim konuklarından birisi Erkan Konyar oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Erkan Konyar kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor? merak etti. İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Erkan Konyar geliyor. Peki, Erkan Konyar kimdir, nereli, mesleği ne, kaç yaşında? Erkan Konyar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKAN KONYAR KİMDİR?

Erkan Konyar, Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi'dir. Doç. Dr. Erkan Konyar İstanbul Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Erkan Konyar'ın gezi, turizm, şehir rehberliği vb. alanlarında kitapları bulunmaktadır.

Erkan Konyar, 3 Nisan 2023 tarihinde Habertürk ekranlarında Teke Tek Bilim konuğu olmuştur. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Erkan Konyar'ın Twitter'da 7 bin takipçisi bulunmaktadır.