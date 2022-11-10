Erkan Kolçak Köstendil: Sinema için risk alacağız, kenara çekilmek ihanet gibi geliyor
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'Tamirhane' filminin yönetmeni ve oyuncuları T24'te Muammer Brav'ın konuğu oldu.
'Tamirhane' filminin yönetmeni ve oyuncuları T24'te Muammer Brav'ın konuğu oldu. Erkan Kolçak Köstendil'in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Ali Seçkiner Alıcı, Merve Dizdar ve Bülent Şakrak'ın paylaştığı 'Tamirhane' filmi 11 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluşacak.
Kaynak: DailyMotion.com / Sinema