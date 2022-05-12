Erkan Kılıç kimdir? Yeni Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir? - Haberler

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Erkan Kılıç kimdir? Yeni Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir?

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Erkan Kılıç kimdir? Yeni Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Peki, Erkan Kılıç kimdir? Yeni Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir?

BOLU (Haberler.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı. Erkan Kılıç kimdir? Yeni Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir?

YENİ BOLU VALİSİ ERKAN KILIÇ KİMDİR?

1973 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesi Küçükdere Köyünde doğdu.

İlk ve ortaokulu Küçükdere'de, liseyi ise Trabzon Lisesinde tamamladı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1995-1996 eğitim-öğretim döneminde Sürmene Yazıoba Köyünde sınıf öğretmenliği yaptı.

1998 yılında yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı.

1999 yılında kaymakamlık mesleğine girdi. Sırasıyla Rize Derepazarı, Kırklareli Vize ve

Kastamonu Ağlı ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı.

2000 yılında İngiltere Nottingham Üniversitesinde İngilizce eğitimi ile birlikte sosyal politika

alanında çalışma yaptı.

2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Kamu Diplomasi Kursu gördü.

2002 yılında Isparta Gönen Kaymakamlığı, 2002-2004 yılları arasında Van Çatak Kaymakamlığı,

2004-2005 yılları arasında Şırnak Vali Yardımcılığı, 2005-2009 yılları arasında ise Rize Fındıklı

Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2009-2011 yılları arasında Mülkiye Müfettişliğine, 2011-2015 yılları arasında Mülkiye

Başmüfettişliğine atandı.

15.12.2015 – 18.07.2016 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu

Başkanlığında çalıştı.

2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetim bilimi alanında 'Merkezi

İdarenin Belediyeler Üzerinde Denetimi' konusunda yüksek lisans çalışması yapan Kılıç,

İngilizce bilmekte olup üç çocuk babasıdır.

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