Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erkan Kandemir hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erkan Kandemir'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erkan Kandemir kimdir? Erkan Kandemir kaç yaşında, nereli? Erkan Kandemir hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erkan Kandemir hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erkan Kandemir'in hayatını araştırıyor. Peki, Erkan Kandemir kimdir? Erkan Kandemir kaç yaşında, nereli? Erkan Kandemir hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ERKAN KANDEMİR KİMDİR?

Erkan Kandemir (d. 2 Eylül 1981, İstanbul), Türk siyasetçidir.

Aslen Rizelidir. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de Kingston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. Sonrasında King's College London Ortadoğu Araştırmaları bölümde ikinci yüksek lisansını yaptı. Ayrıca Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programına katıldı.

Erken yaşından itibaren sosyal çalışmalar içerisinde bulundu, çeşitli vakıf ve derneklerde görevler aldı. Üniversite yıllarında Fakülte Dernek Başkanlığı yaptı. Aktif siyasi hayati AK Parti'nin kuruluşuyla başladı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nda 2002 yılından itibaren İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 2009 yılında ise Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi. 3 senelik görev süresi sonrasında eğitim amacıyla yurt dışına çıktı.

2014 yılında Başbakan Danışmanlığı görevine getirildi. Aynı yılın Ekim ayında ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı.

7 Haziran 2015 tarihinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise ikinci kez, 2018 yılında tekrar AK Parti İstanbul milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeligi yapan Kandemir, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği gorevinde bulunmustur. Halihazirda Türkiye-İtalya Parlamentolarası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan Kandemir, AK Partinin 2018 yılında yapılan 6. Olağan büyük kongresinde MKYK üyesi ve Teskilatlardan sorumlu Genel Baskan Yardimcisi olarak görevlendirilmiştir. 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 7. Olağan Büyük Kongre ile yeniden Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.