4 üniversiteye ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı. Peki, Erkan İbiş kimdir? Prof. Dr. Erkan İbiş hayatı ve biyografisi!

Erkan İbiş 1958'de Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zorunlu hizmet yaptı. 1985 yılında Nükleer Tıp dalında araştırma görevlisi olarak Ankara Üniversitesi'nde 1989 yılında Uzman, 1991'de doçent ve 1997'de profesör oldu. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi Anabilim Dalı Başkanlığını görevini devam ettirmektedir. 6 Ağustos 2012'de Ankara Üniversitesi rektörü olmuş ve bu görevi 14 Ağustos 2020 tarihine kadar sürdürmüştür. Ocak 2022 tarihi itibarıyla İstinye Üniversitesine rektör olarak atanmıştır. Evli olup iki çocuk babasıdır.

Yönetim Görevleri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (1994-1996)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi (1996-2000)

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (1998-1999)

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2000-2005)

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı (2003-2005, 2011-)

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü (2012-2020)