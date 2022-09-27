Erkan Hançer, Sancaktepe'de alışveriş için gittiği marketten çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Bunun ardından vatandaşlar, Erkan Hançer'in sağlık durumu nasıl? merak etti. Peki, MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda alışveriş için gittiği marketten çıkan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Erkan Hançer kimdir, sağlık durumu nasıl? MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ERKAN HANÇER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, Sancaktepe'de alışveriş için gittiği marketten çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Kafasına tek el ateş edilen Hançer'in apar topar hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hançer, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Hançer'i Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Erkan Hançer'in yakınları ve parti üyeleri hastaneye gelirken güvenlik amaçlı hastane önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

ERKAN HANÇER KİMDİR?

Erkan Hançer, MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'dır. Erkan Hançer hakkında internette fazla bilgi bulunmamaktadır.