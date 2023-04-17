Erkan Haberal kimdir? Erkan Haberal kaç yaşında, nereli? Erkan Haberal hangi partiden?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erkan Haberal hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erkan Haberal'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erkan Haberal kimdir? Erkan Haberal kaç yaşında, nereli? Erkan Haberal hangi partiden?