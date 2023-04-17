Erkan Haberal kimdir? Erkan Haberal kaç yaşında, nereli? Erkan Haberal hangi partiden?
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Erkan Haberal hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Erkan Haberal'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erkan Haberal kimdir? Erkan Haberal kaç yaşında, nereli? Erkan Haberal hangi partiden?
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erkan Haberal hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erkan Haberal'ın hayatını araştırıyor. Peki, Erkan Haberal kimdir? Erkan Haberal kaç yaşında, nereli? Erkan Haberal hangi partiden? Detaylar haberimizde.
ERKAN HABERAL KİMDİR?
Erkan Haberal, 1971, Subaşı, Pazar, Rize, Türk siyasetçi.
Anadolu Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Sağlık Kurumları İşletmeciliği konusunda Yüksek Lisans yapmıştır. Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliği, tıbbı cihaz satıcıları ve Özel Hastaneler Komitesi Üyeliği, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Vekilliği, Haberal Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Kanal B TV Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Çaykur Rizespor 2002-2004 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 11. Olağan Genel Kurulunda 3. kez Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak seçilmiştir.
TBMM XXVI. Dönem Ankara milletvekilidir. TBMM XXVI. Dönem İdari Amiri görevini yürütmektedir. TBMM 24. dönem Zonguldak milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın oğludur.