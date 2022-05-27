Erkan Güral kimdir? Erkan Güral kaç yaşında, nereli? Erkan Güral'ın hayatı ve biyografisi... - Haberler

Erkan Güral kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası tabanlı birçok işadamı derneklerinde görev alan Erkan Güral kaç yaşında, nereli? İşte, Erkan Güral'ın hayatı ve biyografisi...

ERKAN GÜRAL KİMDİR?

1970 yılında Kütahya'da doğan Erkan Güral, 50 yılı aşkın süredir sanayicilik geçmişine sahip Güral ailesinin 3. kuşak temsilcisidir.

İş hayatının yanı sıra; gerek yerel gerekse ulusal ve uluslararası tabanlı birçok işadamı derneklerinde görev alarak hem iş dünyasına önemli katkılarda bulunmuş, hem de sosyal sorumluluk projelerinde görev almıştır.

2009 yılında kurulan İstanbul Genç Girişimciler Derneğinin Kurucu Başkanı olan Güral, akabinde Marmara Genç İşadamları Federasyonu Başkanlığına seçilmiştir. 23 Ocak 2010 yılında iseTürkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Genel Başkanlığına seçilen Güralhalen bu görevlerini devam ettirmektedir.

Nafi Güral Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,

TOBB Seramik ve Refrakter Sanayi Meclis Başkan Yardımcısı.,

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi,

Kulübü Kongre Üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği Üyesi,

İMSAD (İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği ) Üyesi,

GYİAD ( Genç Yönetici İşadamları Derneği) Üyesi,

TİMDER Üyesi,

SERFED Üyesi

Erkan Güral evli ve 3 çocuk sahibi olup, İngilizce bilmektedir

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