Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olan Erkan Doğanay sağlık durumu nasıl? Merak ediliyor. Son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından Erkan Doğanay sağlık durumu nasıl? Sorusu araştırılıyor. Peki, Erkan Doğanay sağlık durumu nasıl? Erkan Doğanay vuruldu mu? Erkan Doğanay hastanede mi, neden?

Erkan Doğanay sağlık durumu nasıl? Sorusu, meydana gelen saldırının ardından sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Avcılar'da bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Peki, Erkan Doğanay sağlık durumu nasıl? Erkan Doğanay vuruldu mu? Erkan Doğanay hastanede mi, neden?

ERKAN DOĞANAY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kurşunların hedefi olan genç şarkıcı Erkan Doğanay, çevredekilerin yardımıyla taksiyle hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 yasında bir çocuğa pusu kurup vuracak kadar alçaksınız, korkasınız. Şerefiniz yok sizin size şerefli olmayı öğreteceğiz bundan sonra hayırlı olsun" diye paylaşımda bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.