Ünlü oyuncu Erkan Can kaza mı yaptı ve sağlık durumu nasıl olduğu merak edilirken alkollü bir şekilde araç kullandığı belli oldu. Erkan Can kaza mı yaptı ve sağlık durumu nasıl? soruları gündeme geliyor. Peki, Erkan Can kaza mı yaptı? Sağlık durumu nasıl?

Usta oyuncu Erkan Can kaza mı yaptı soruları gündeme gelirken alkollü araç kullandığı tespit edildi. Erkan Can'ın sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Ümraniye'de, alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan ünlü oyuncunun, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Erkan Can kaza mı yaptı? Sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

ERKAN CAN KAZA MI YAPTI?

Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi. Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü halde kullandığı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflüyor. Üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" dediği duyuluyor. Durumunun iyi olup olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim" diye cevap veriyor.