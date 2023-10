Haberler ›› Gündem ›› Erkan Can kaza mı yaptı? Sağlık durumu nasıl?

Erkan Can kaza mı yaptı? Sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Erkan Can kaza mı yaptı ve sağlık durumu nasıl olduğu merak edilirken alkollü bir şekilde araç kullandığı belli oldu. Erkan Can kaza mı yaptı ve sağlık durumu nasıl? soruları gündeme geliyor. Peki, Erkan Can kaza mı yaptı? Sağlık durumu nasıl?