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Erkan Bulut kimdir? CHP Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut kaç yaşında, nereli?

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Erkan Bulut, CHP'nin Ağrı Belediye Başkan adayı olarak tanınıyor. Ancak, Bulut'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. Erkan Bulut kimdir? CHP Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Ağrı Belediye Başkan adayı ise Erkan Bulut oldu. Erkan Bulut kimdir? Erkan Bulutnereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ERKAN BULUT KİMDİR?

Erkan Bulut, 1970 yılında Ağrı Merkeze bağlı Baloluk Köyü'nde doğmuştur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ağrı'da tamamlayarak eğitim hayatına başlamıştır. Muhasebe Bölümü ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini okuyarak akademik kariyerine devam etmiştir. Ticari hayatına 1993 yılında Ağrı'da başlamış ve birçok sektörde yer alarak başarılar elde etmiştir. Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 2013-2022 yılları arasında üstlenmiştir. Ayrıca 2013-2019 yılları arasında Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. Şehrin çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif rol alarak, Ağrı'nın sorunlarına çözüm odaklı katkılar sağlamıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Erkan Bulut, Ağrı'da yaşamını sürdürmektedir.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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