14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala Erkan Baş nereden aday? En çok merak edilmekte olan konular arasında yerini aldı. Son zamanlarda gündemdeki yerini korumakta olan Süleyman Soylu hakkında birçok detay merak konusu oluyor. Peki, Erkan Baş nereden aday? Erkan Baş hangi ilden milletvekili adayı oldu?

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Erkan Baş'ın sözleri yeniden gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Erkan Baş nereden aday? Sorusu gündemdeki yerini koruyor ve konu hakkında birçok vatandaş arama motorlarında sorgulatılıyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP), 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Bu haberimizde merak edenler için Erkan Baş nereden aday? Sorusunu yanıtladık. Peki, Erkan Baş nereden aday? Erkan Baş hangi ilden milletvekili adayı oldu?

ERKAN BAŞ NEREDEN ADAY?

TİP, 87 seçim bölgesinden 53'ünde milletvekili adayı çıkardı. Erkan Baş ise İstanbul 3. Bölge'de 1. sıradan aday gösterildi.

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Batı Berlin'de doğdu. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aileden gelir. Ailenin Yugoslavya'daki soyadı Jusoviç'ti.

Babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerden olup annesi bir dönem tekstil işçiliği yapmış bir ev hanımıdır.

Erkan Baş, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümünden mezun oldu.

Bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Üniversitedeki yemekhane işçilerinin hakları üzerine verdiği mücadele sonucu, okul yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır.

2009 yılı başında Türkiye Komünist Partisi genel başkanlığı yaptı, 2017'de Türkiye İşçi Partisi'ni kurdu.

2018 Türkiye genel seçimlerinde partisinin seçim ittifakı doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi sıralarından milletvekili seçildi, daha sonra istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.