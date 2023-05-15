Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Erkan Baş milletvekili oldu mu, meclise girdi mi?

Erkan Baş milletvekili oldu mu? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Peki Erkan Baş milletvekili oldu mu, meclise girdi mi? Detaylar...

ERKAN BAŞ MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

Erkan Baş'ın meclise girebilme durumu seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından belli olacak.

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İTTİFAKLARDA SON DURUM

Saat 00:02 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 89.49 oldu. Buna göre;