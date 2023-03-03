Erkan Baş kimdir? TİP Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş kimdir?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Erkan Baş izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş hayatı ve biyografisi! Erkan Baş kimdir?

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ERKAN BAŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümü mezunu olan Erkan Baş, aynı alandaki yüksek lisans çalışmasını politik nedenlerle tamamlayamadı. Üniversite sonrasında "Bilim Tarihi Araştırmaları" dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Baş, aynı yıllarda bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Baş, TKP'de her kademede çalıştıktan sonra 29 yaşında Genel Başkanlık sorumluluğunu üstlendi. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilen ve TİP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Baş'ın ¨Yaşamak için Sosyalizm¨ isimli bir kitabı bulunmaktadır.