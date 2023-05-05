Erkan Baş kimdir? TİP Genel Başkanı Erkan Baş evli mi, nereli, kaç yaşında?

7 Kasım 2017 tarihinde Erkan Baş liderliğinde kurulan TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş kimdir? Türkiye İşçi Partisi (TİP) Başkanı olan Erkan Baş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partinin başkanı? merak ediyor. Peki, Erkan Baş kimdir? İşte detaylar...

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Erkan Baş kimdir, sorusunun yanıtı, yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde merak edilen konular arasında yer alıyor.'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Erkan Baş kimdir? TİP Başkanı Erkan Baş kaç yaşında ve nereli?

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Batı Berlin'de doğdu. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aileden gelir. Ailenin Yugoslavya'daki soyadı Jusoviç'ti.

Babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerden olup annesi bir dönem tekstil işçiliği yapmış bir ev hanımıdır.

Erkan Baş, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümünden mezun oldu.

Bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Üniversitedeki yemekhane işçilerinin hakları üzerine verdiği mücadele sonucu, okul yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır.

2009 yılı başında Türkiye Komünist Partisi genel başkanlığı yaptı, 2017'de Türkiye İşçi Partisi'ni kurdu.

2018 Türkiye genel seçimlerinde partisinin seçim ittifakı doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi sıralarından milletvekili seçildi, daha sonra istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.

Erken yaşamı ve eğitimi



Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde doğdu. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aileden gelir. Ailenin Yugoslavya'daki soyadı Jusoviç'ti. Babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerdendi. Annesi bir dönem tekstil işçiliği yapmış ev hanımıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümünden mezun oldu. Bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Üniversitedeki yemekhane işçilerinin haklarına dair verdiği mücadele sonucu okul yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır.

Siyasi kariyeri

İlk yılları

Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi üyesi olan Erkan Baş, bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir. İstanbul örgütünde faaliyet göstermiş, partinin İstanbul il sekreterliğini yapmış, Örgüt Bürosu'nun ve Merkez Komitesi'nin içinde yer almıştır. Partinin 2008 yılı 1 Mayıs eylemlerinde Taksim Meydanı'ndaki basın açıklamasını gerçekleştirmiştir.

TKP genel başkanlığı

Türkiye Komünist Partisi 9. Kongresi'nde Aydemir Güler gene? başkanlık görevini bırakmış; onun yerine Erkan Baş genel başkanlık görevine seçilmiştir. TKP genel başkanlığı parti temsiliyetinin kolaylaşması için alınan kongre kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bu hamle istenen başarıyı getirmeyince parti Merkez Komitesi yaklaşık 6 ay sonrasında "genel başkanlık" makamını kaldırmıştır. TKP, parti Merkez Komitesi tarafından kolektif önderlikle yönetilmeye başlanmıştır.

Halkın Türkiye Komünist Partisi (2014-2017)

2014'te Türkiye Komünist Partisi'nde yaşanan ayrışma sonrasında Halkın Türkiye Komünist Partisi safında bulunan Erkan Baş genel sekreter olmuştur.

Türkiye İşçi Partisi (2017-günümüz)

Baş, HTKP çevresi sonrasında 2017'de Türkiye İşçi Partisi'ni kurdu. 2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili adayı oldu. HDP'den milletvekili seçilerek Barış Atay ile birlikte 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne geçti. TBMM'de dört milletvekiliyle temsil edilen TİP'in gelecek genel seçime parti olarak, bir ittifak şemsiyesinde gireceğini ve bu yönde çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle çalışmalar sürdürdüğünü açıklamıştır.

Eserleri

Baş, internet haber sitesi İleri Haber'de belirli aralıklarla köşe yazıları yazmakla birlikte bazı teorik yayın organlarında yazılar yazmaktadır.