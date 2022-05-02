Erkan Baş kimdir? İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş kaç yaşında ve nereli? Erkan Erkan'ın Baş hayatı ve biyografisi!

Erkan Baş kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu oturumda Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Erkan Baş bir konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşma ile sosyal medyada ve ulusal basında gündem olan Erkan Baş hakkında merak edilenleri sizler için yanıtladık.

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş (d. 14 Temmuz 1979, Berlin), Türk siyasetçi ve akademisyen. 2009 yılı başında Türkiye Komünist Partisi genel başkanlığı yaptı, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili seçildi, daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.

Erkan Baş doğum tarihi : 14 Temmuz 1979

Erkan Baş kaç yaşında : 40 yaşında

Erkan Baş doğum yeri : Berlin – Almanya

Erkan Baş mesleği : Tarihçi, akademisyen

ERKAN BAŞ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde doğmuştur. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aile olan anne babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerdendi. Alibeyköy'de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünü bitirdi. Aynı alanda yüksek lisans çalışması yaptı. Üniversite sonrasında "Bilim Tarihi Araştırmaları" dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Aynı yıllarda bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Üniversitede yemekhanenin özelleştirilmesine karşı yapılan eylemin ardından uzaklaştırma cezası aldı ve akademisyenlik hayatı da böylece yarıda kaldı. Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi oldu. Bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) çeşitli sorumluluklar üstlendi. Baş şu anda Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyesi görevinde bulunuyor. 27. Dönem TBMM Milletvekilidir.

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