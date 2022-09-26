Erkan Baş kimdir? Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi ne?

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ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde doğmuştur. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aile olan anne babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerdendi. Alibeyköy'de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünü bitirdi. Aynı alanda yüksek lisans çalışması yaptı.

Üniversite sonrasında "Bilim Tarihi Araştırmaları" dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Aynı yıllarda bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Üniversitede yemekhanenin özelleştirilmesine karşı yapılan eylemin ardından uzaklaştırma cezası aldı ve akademisyenlik hayatı da böylece yarıda kaldı.

Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi oldu. Bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) çeşitli sorumluluklar üstlendi. Baş şu anda Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyesi görevinde bulunuyor.

2018 Genel Seçimler HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul Milletvekili Adayı.