Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Bunun akabinde vatandaşlar, Erkan Baş adaylıktan çekildi mi? TİP başkanı Erkan Baş milletvekili adaylığından çekildi mi, resmi açıklama geldi mi? merak etti. İşte detaylar...

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Erkan Baş'ın sözleri yeniden gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim

Sosyal medyada "Muharrem İnce adaylıktan çekilirse ben de milletvekilli adaylığından çekileceğim" diyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş gündem oldu. Bunun ardından vatandaşlar Erkan Baş istifa mı edecek, milletvekilliği adaylığından çekilecek mi merak etti. Peki, Erkan Baş adaylıktan çekildi mi? TİP başkanı Erkan Baş milletvekili adaylığından çekildi mi, resmi açıklama geldi mi? Erkan Baş partisinden istifa mı edecek? İşte bilgiler...

ERKAN BAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ, RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ? (GÜNCEL)

TİP Genel Başkanı Erkan Baş "Muharrem İnce adaylıktan çekilirse ben de milletvekilli adaylığından çekileceğim" demişti. Bunun ardından vatandaşlar Erkan Baş'ın adaylıktan çekilip çekilmediğini merak etti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

ERKAN BAŞ MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞINDAN ÇEKİLECEK Mİ?

Muharrem İnce'nin vekil adaylığından çekilmesi yönünde çağrı yaptığı TİP lideri Erkan Baş, "Çok istiyorsa buyursun gelsinler, Muharrem Bey çekiliyorsa ben de çekilirim. Çekilmek için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin." dedi. İnce'nin bugün cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrasında Baş'ın sözleri Twitter'da gündem oldu.

Bu açıklamanın ardından gözler TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a çevrildi. TİP İstanbul Milletvekili Adayı olan Erkan Baş,İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yapmıştı. Baş, İnce'nin adaylıktan çekilmesi çağrısında bulunurken, "Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal Bey'e değil Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin." demişti.

İnce ise Baş'ın bu sözlerine "Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. Kendisi İstanbul 3. bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma" diyerek yanıt vermişti.

"ÇEKİLİYORSA BEN DE ÇEKİLİRİM"

Baş'ın bu çağrıya "Muharrem Bey, benim için 'Çekilsin' demiş. Benim çekilmem bir işe yarayamıyor ki. Çok istiyorsa buyursun gelsinler, Muharrem Bey çekiliyorsa ben de çekilirim. Bir problem yok bizim açımızdan. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım." şeklinde karşılık vermesi ise İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yeniden gündem oldu.

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş (14 Temmuz 1979; Berlin, Almanya), Türk siyasetçi ve bilim tarihçisi. Türkiye İşçi Partisi genel başkanı ve İstanbul milletvekilidir. 2009 yılı başında Türkiye Komünist Partisi genel başkanlığı yaptı, 2014'te Halkın Türkiye Komünist Partisi genel sekreterliği yaptı ve 2017'de Türkiye İşçi Partisini kurdu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde partisinin seçim ittifakı doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi sıralarından milletvekili seçildi, daha sonra HDP'den istifa ederek yeniden Türkiye İşçi Partisine geçti.

İleri Haber adlı bir internet haber sitesi ile bazı teorik yayın organlarında belirli aralıklarla yazılar yazan Baş'ın Yaşamak İçin Sosyalizm adında bir kitabı bulunmaktadır.