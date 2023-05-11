Erkan Baş aday mı? 2023 Erkan Baş nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Erkan Baş aday mı? 2023 Erkan Baş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Erkan Baş aday mı? 2023 Erkan Baş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...