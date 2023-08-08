Eris virüsü belirtileri, omicrona benzer semptomlar sergilerken burun akması, baş ağrısı, tükenmişlik, hapşırma ve boğaz ağrısı belirtiler arasında ilk sırada yer alıyor. Peki, ERİS VİRÜSÜ varyantı nedir, belirtileri nelerdir? ERİS virüsü COVİD-19 varyantı mı?

ERİS VİRÜSÜ VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eris lakaplı EG.5.1 adlı yeni bir covid varyantı Birleşik Krallık genelinde hızla yayılıyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ülkedeki her yedi covid vakasından birinin Eris varyantına atfedildiğini açıkladı. Bu yeni varyant Birleşik Krallık'ta en yaygın ikinci tür haline geldi ve rahatsız edici bir şekilde Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da varlığını hissettiriyor. UKSHA web sitesinde yer alan verilere göre, Temmuz ayının ikinci haftasında Birleşik Krallık'taki dizilerin yüzde 11.8'i EG.5.1 olarak sınıflandırılmıştır.

ERİS VİRÜSÜ COVİD-19 VARYANTI MI?

"EG.5.1 ilk olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde, özellikle Asya'da olmak üzere uluslararası alanda artan raporlar nedeniyle ufuk taramasının bir parçası olarak izlemede bir sinyal olarak yükseltilmiştir. Daha sonra, Birleşik Krallık verilerindeki genom sayısının artması ve uluslararası alanda büyümenin devam etmesi nedeniyle 31 Temmuz 2023'te izlemedeki bir sinyalden V-23JUL-01 varyantına yükseltildi" diyor UKSHA. UKHSA başkanı olan Dr. Mary Ramsay, son raporda artan Covid-19 vakalarıyla ilgili endişelerini dile getirdi: "Başta yaşlılar olmak üzere çoğu yaş grubunda hastaneye yatış oranlarında hafif bir artış olsa da, genel yatış seviyelerinin son derece düşük kaldığını belirtti. Durum yakından takip edilmektedir ve yoğun bakım ünitesine kabullerde benzer bir vaka yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

ERİS VARYANTI: NEDENLERİ, BELİRTİLERİ VE ÖNLENMESİ

Vakalardaki son artışın temel nedeni henüz doğrulanmamış olsa da, sağlık uzmanları kötü hava koşullarının ve bağışıklığın azalmasının büyük bir rol oynadığını açıkladı. Warwick Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Young MailOnline'a verdiği röportajda, kötü hava koşullarının sinema salonlarına gitmek ya da halka açık etkinliklere katılmak gibi kapalı mekanlarda daha fazla faaliyet yapılmasına yol açtığını belirtti. Bu da insanları virüse yakalanmaya daha yatkın hale getirmiştir.

Bu yeni varyanttan korunmanın en iyi yolu, semptomların ortaya çıkması halinde uygun şekilde sterilize olmak ve sosyal mesafeyi korumaktır. Şu ana kadar Eris'e özgü semptomlara ilişkin herhangi bir rapor bulunmamakla birlikte, bu türün covid'e benzer şekilde yaygın grip benzeri semptomlar göstererek kendini gösterebileceği düşünülmektedir.

KAPALI ALANLARDAKI ETKİLEŞİM VE BAĞIŞIKLIĞIN AZALMASI ARTIŞA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlar, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin 21 Temmuz'da vizyona girmesinin ardından milyonlarca kişinin sinemaya akın etmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

İnsanların kapalı ve yetersiz havalandırılan alanlarda, yakın mesafede bir araya gelmesinin, bulaşma oranlarını artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Hastalığa karşı bağışıklığın azalması ve Kovid-19 aşılarının üzerinden belirli bir süre geçmesinin de vakalardaki artışa neden olabileceği belirtiliyor.