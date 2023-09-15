ERİS VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR? Eris virüsü, varyantı nedir? Bakan Koca açıkladı!

Eris varyantının İngiltere'de görülmesi dünya genelinde büyük ilgi çekti. Eris virüsü, hızlı yayılma potansiyeliyle öne çıkıyor ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'de 9 kişide Eris varyantının tespit edildiğini duyurdu. Peki, Eris varyantının belirtileri nelerdir? Eris virüsü, varyantı nedir? Bakan Koca açıkladı! İşte detaylar…

Bakan Koca'dan gelen bu açıklamanın ardından virüsün belirtileri ve bulaşma etkileri üzerinde araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrasında Eris varyantı Türkiye gündeminin merkezine oturdu. Peki, Eris varyantının belirtileri nelerdir? Eris virüsü, varyantı nedir? Bakan Koca açıkladı! İşte detaylar…

ERİS VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eris virüsü, aslında Sars-Cov-2'nin Omicron varyantından türemiş bir alt varyant olarak biliniyor. Bilimsel adı EG.5.1 olan bu alt varyant, ilk olarak 31 Temmuz'da tanımlandı, ancak aslında mayıs ayının sonlarına doğru ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, Eris varyantı ülke genelinde her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor. Bu varyantın hastalık semptomları, kötü hava koşulları ve bağışıklığın zayıflamasıyla birlikte hastane başvurularının arttığı bir dönemde belirginleşti. Dünya Sağlık Örgütü ise bu varyantı EG.5.1 olarak adlandırıyor.

ERİS VİRÜSÜ, VARYANTI NEDİR?

Eris varyantının bulaşma yolu, enfekte bir kişinin öksürme, hapşırma, konuşma veya nefes alırken yaydığı havadaki küçük damlacıklar aracılığıyla gerçekleşir ve sağlıklı bir kişi tarafından solunum yoluyla alınabilir.

Eris varyantının ana semptomları, Omicron varyantıyla büyük benzerlik gösterir. Bunlar arasında boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve koku alma duyusunda değişiklik yer alır. Ancak nefes darlığı, koku kaybı ve ateş, ana semptomlar arasında bulunmaz.

BAKAN FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."