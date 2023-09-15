Son dönemlerde dünya genelindeki yayılımı ile gündeme gelen Eris varyantı hakkında merak edilenler artıyor. Eris varyantının Türkiye'de olup olmadığı ve kaç kişide bu varyantın tespit edildiği konusunda bilgiler araştırılıyor. Peki, Eris Varyantı Türkiye'de var mı? Eris Varyantı Türkiye'de kaç kişide var? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eris Varyantı hakkında son gelişmeleri duyurdu. Eris Varyantı Türkiye'de var mı sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Eris Varyantı Türkiye'de var mı, kaç kişide var sorusu araştırılmaktadır. Arama motorlarında Eris varyantı hakkında detaylar sorgulatılıyor. Peki, Eris Varyantı Türkiye'de var mı? Eris Varyantı Türkiye'de kaç kişide var? Detaylar haberimizde...

ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE VAR MI?

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Koronavirüsün Eris varyantı ülkemizde 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz" dedi.