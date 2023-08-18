Son dönemde özellikle İngiltere'de gözlenen, Omicron alt varyantı olarak da bilinen Eris virüsü, corona virüs vakalarında artışa yol açmıştır. Peki, Eris varyantı tehlikeli mi? Yeni Covid varyantı Eris öldürücü mü?

Türk Toraks Derneği (TTD), dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün yeni varyantlarından olan ve hızla yayılarak 51 ülkede tespit edilen Eris virisü (EG.5.1 subvaryantı) ile ilgili Türkiye'de henüz bir bildirim bulunmadığını ancak bu aşamada standart Covid-19 korunma önlemlerinin uygulanmasının büyük önem taşıdığını bildirdi. Peki, Eris varyantı tehlikeli mi? Yeni Covid varyantı Eris öldürücü mü?

ERİS VARYANTI TEHLİKELİ Mİ?

UKHSA başkanı olan Dr. Mary Ramsay, son raporda artan Covid-19 vakalarıyla ilgili endişelerini dile getirdi: "Başta yaşlılar olmak üzere çoğu yaş grubunda hastaneye yatış oranlarında hafif bir artış olsa da, genel yatış seviyelerinin son derece düşük kaldığını belirtti. Durum yakından takip edilmektedir ve yoğun bakım ünitesine kabullerde benzer bir vaka yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu yeni varyanttan korunmanın en iyi yolu, semptomların ortaya çıkması halinde uygun şekilde sterilize olmak ve sosyal mesafeyi korumaktır. Şu ana kadar Eris'e özgü semptomlara ilişkin herhangi bir rapor bulunmamakla birlikte, bu türün covid'e benzer şekilde yaygın grip benzeri semptomlar göstererek kendini gösterebileceği düşünülmektedir.

TÜRKİYE'DE ERİS VARYANTI VAR MI?

Türk Toraks Derneği (TTD), dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün yeni varyantlarından olan ve hızla yayılarak 51 ülkede tespit edilen Eris virisü (EG.5.1 subvaryantı) ile ilgili Türkiye'de henüz bir bildirim bulunmadığını ancak bu aşamada standart Covid-19 korunma önlemlerinin uygulanmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Dünya, 3 yılı aşkın süredir mücadele ettiği Covid-19'un şimdi de alt varyantları nedeniyle endişeli. Dünya genelinde Eris diye adlandırılan EG.5.1 subvaryantı nedeniyle vaka sayısı hızla artmaya devam ederken TTD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. B. Oya İtil ve Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ebru Çakır Edis, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.