Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Eris adı verilen yeni bir Koronavirüs varyantının 9 kişide tespit edildiğini açıkladı. Uzmanlar, bu yeni varyantın şu an için büyük bir endişe kaynağı olmadığını, ancak test sayılarının artırılması ve yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, Eris varyantı tehlikeli mi, dünyada ölen var mı? Eris varyantı Türkiye vaka sayısı!

Dünya genelinde Covid-19 kısıtlamalarının ardından yeni varyantlara karşı dikkat devam ediyor. Eris varyantı, bugüne kadar 50'den fazla ülkede tespit edilmiş durumda ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından dikkatle izlenen bir varyant olarak sınıflandırıldı. Bakan Koca, Eris varyantının düşük hasta etme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Peki Eris varyantı tehlikeli mi, dünyada ölen var mı? Eris varyantı Türkiye vaka sayısı!

ERİS VARYANTI TEHLİKELİ Mİ, DÜNYADA ÖLEN VAR MI?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise ülkeleri yeni vakalara karşı tetikte olmaları ve Covid-19 belirtileri gösteren hastaları yakından takip etmeleri konusunda uyardı. UKHSA verilerine göre Eris varyantı şu anda Covid-19 vakalarının yüzde 7'sine neden oluyor. Bu da Eris'in hızla yayıldığı ve giderek daha baskın hale geldiği anlamına geliyor.

İngiliz bilim insanları, Eris varyantının en yaygın semptomlarını şu şekilde sıraladı:

- Boğaz ağrısı

- Burun akıntısı

- Tıkalı burun

- Hapşırma

- Balgamsız öksürük

- Baş ağrısı

- Balgamlı öksürük

- Boğuk ses

- Kas ağrıları

- Koku alma değişiklikleri

ERİS VARYANTI NEDİR?

Yeni varyant EG.5, Covid-19'un Omicron varyantının bir alt türüdür ve diğer dünya genelinde dolaşımda olan varyantlarla yakından ilişkilidir. Bu varyant, virüsün mutasyona uğramış bir versiyonudur. Haziran ayının sonunda Covid-19 vakalarının yüzde 7,6'sını oluştururken, temmuz sonunda küresel olarak yaygınlığı yüzde 17,4'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta EG.5 (Eris) varyantı hakkında yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olarak sınıflandırılan ve daha sonra "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris, yaygınlığında istikrarlı bir artış gösterdi ve 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binden fazla numune ile tespit edildi. Mevcut verilere göre, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer Covid-19 varyantlarının riski ile benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendiriliyor. Ancak Eris'in özelliklerine bağlı olarak hızla yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği belirtiliyor.

EG.5 (Eris) varyantının semptomları diğer varyantlere benzerdir. Covid-19 semptomları arasında ateş, öksürük, yorgunluk, burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrıları yer almaktadır. Semptomlar soğuk algınlığı, grip veya zatürre gibi hissedilebilir. DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, EG.5'in şiddetinde bir değişiklik tespit etmediklerini belirtti. Oxford Üniversitesi'nden Enfeksiyon ve Bağışıklık Profesörü Andrew Pollard ise Omicron ve alt varyantlarının virüsün önceki türlerine göre daha az şiddetli olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu söyledi, ancak bu konunun karmaşık olduğunu ve nüfusun bağışıklığının da etkisi olduğunu vurguladı.

ERİS VARYANTI TÜRKİYE VAKA SAYISI

Bakan Koca, varyantın 9 kişide görüldüğünü Twitter hesabından duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu paylaşımı yaptı:

"ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.