Eris varyantı öldürür mü, tehlikeli mi? Eris varyantı belirtileri neler?

Eris varyantının ne kadar tehlikeli olduğu ve ölümcül olup olmadığı merak konusu oldu. Bilim insanları varyantın etkilerini araştırmaya devam ediyorlar. Peki, Eris varyantı öldürür mü, tehlikeli mi? Eris varyantı ölümcül mü? İşte detaylar...

Eris varyantının Türkiye'de görülmesinin ardından ölümcül mü sorusu gündeme geldi. Eris varyantı etkileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Eris varyantı öldürür mü merak konusu oldu. Arama motorlarında eris varyantının ölümcül olup olmadığı sorgulatılıyor. Peki, Eris varyantı öldürür mü, tehlikeli mi? Eris varyantı ölümcül mü? Detaylar haberimizde...

ERİS VARYANTI ÖLDÜRÜR MÜ, TEHLİKELİ Mİ?

Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirildi. Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedildi. DSÖ'ye göre bu türün halk sağlığı riski, önceki dolaşımdaki varyantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük.

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar yeni varyantın semptomlarının, diğer varyantlara benzer göründüğünü dile getirdi. Birçok uzman, Eris'in semptomları arasında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrısı yer aldığını, soğuk algınlığı, grip ya da zatürre gibi hissedilebileceğini belirtti.