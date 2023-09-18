Dünya çapında zor günler yaşana koronavirüs döneminin ardından eris varyantının ortaya çıkması vatandaşı endişelendirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ülkemizde eris varyantının bulunduğunu duyurmasının ardından Eris varyantı okulları kapatır mı? Kapanma olacak mı? soruları araştırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,50'den fazla ülkede saptanan COVID-19 Omicron ailesinin son mutant virüsü "Eris" varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Merak edilenler arasında ise Eris varyantı okulları kapatır mı? Kapanma olacak mı? soruları yer aldı.

ERİS VARYANTI OKULLARI KAPATIR MI?

Ülkemizde de bulunan eris varyantının kapanmaya yol açacağı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle okulların kapanması şu an için öngörülmüyor.

ERİS VARYANTI HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,50'den fazla ülkede saptanan COVID-19 Omicron ailesinin son mutant virüsü "Eris" varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Koca, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz." Dedi. Henüz Eris varyantının hangi ilde görüldüğü kamuoyu ile paylaşılmadı.

ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.

ERİS VARYANTI ÖLDÜRÜR MÜ, TEHLİKELİ Mİ?

Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirildi. Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedildi. DSÖ'ye göre bu türün halk sağlığı riski, önceki dolaşımdaki varyantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük.

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar yeni varyantın semptomlarının, diğer varyantlara benzer göründüğünü dile getirdi. Birçok uzman, Eris'in semptomları arasında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrısı yer aldığını, soğuk algınlığı, grip ya da zatürre gibi hissedilebileceğini belirtti.