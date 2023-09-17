Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eris varyantı hakkında bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından Eris varyantı hangi ilde görüldü? Sorusu gündeme geldi. Peki, Eris varyantı hangi ilde görüldü? Eris varyantı hangi şehirde, kaç tane var?

Eris varyantı hangi ilde görüldü? Sorusu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,50'den fazla ülkede saptanan COVID-19 Omicron ailesinin son mutant virüsü "Eris" varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Peki, Eris varyantı hangi ilde görüldü? Eris varyantı hangi şehirde, kaç tane var?

ERİS VARYANTI HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,50'den fazla ülkede saptanan COVID-19 Omicron ailesinin son mutant virüsü "Eris" varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Koca, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz." Dedi. Henüz Eris varyantının hangi ilde görüldüğü kamuoyu ile paylaşılmadı.

ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.