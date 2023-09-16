Eris varyantı belirtileri nelerdir? Sorusu, hızla yayılan yeni virüs varyantı Eris nedeniyle en çok araştırılan sorular arasında yerini alıyor ve merak ediliyor. Eris varyantının ne kadar tehlikeli olduğu ve ölümcül olup olmadığı merak konusu oldu. Bilim insanları varyantın etkilerini araştırmaya devam ediyorlar. Peki, Eris varyantı belirtileri nelerdir? Eris varyantı belirti gösterir mi, hangi belirtileri gösterir?

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar yeni varyantın semptomlarının, diğer varyantlara benzer göründüğünü dile getirdi. Birçok uzman, Eris'in semptomları arasında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrısı yer aldığını, soğuk algınlığı, grip ya da zatürre gibi hissedilebileceğini belirtti.

Eris varyantının semptomlarında diğer belirtilerin yanı sıra boğaz ağrısı ve ishalin öne çıktığına işaret eden Serakıncı, tat ve koku duyu değişikliği, öksürük, kas ve baş ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığının görülebildiğini, varyantın kronik rahatsızlığı bulunan ve zayıf bağışıklık halinde alt solunum yolları rahatsızlıklarına yol açabileceğini söyledi.