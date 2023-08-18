Son dönemde özellikle İngiltere'de gözlenen, Omicron alt varyantı olarak da bilinen Eris virüsü hakkında araştırmalar sürüyor. Eris varyantı belirtileri de bu nedenle en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, Eris varyantı belirtileri nelerdir? Eris varyantı belirtisi var mı, hangi belirtileri var?

Eris varyantı belirtileri nelerdir? Sorusu, Omicron alt varyantı olarak da bilinen Eris virüsü nedeniyle merak edilmekte ve araştırılmakta. Türk Toraks Derneği (TTD), dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün yeni varyantlarından olan Eris varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Eris varyantı belirtileri nelerdir? Eris varyantı belirtisi var mı, hangi belirtileri var?

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eris lakaplı EG.5.1 adlı yeni bir covid varyantı Birleşik Krallık genelinde hızla yayılıyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ülkedeki her yedi covid vakasından birinin Eris varyantına atfedildiğini açıkladı. Bu yeni varyant Birleşik Krallık'ta en yaygın ikinci tür haline geldi ve rahatsız edici bir şekilde Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da varlığını hissettiriyor. UKSHA web sitesinde yer alan verilere göre, Temmuz ayının ikinci haftasında Birleşik Krallık'taki dizilerin yüzde 11.8'i EG.5.1 olarak sınıflandırılmıştır.

Vakalardaki son artışın temel nedeni henüz doğrulanmamış olsa da, sağlık uzmanları kötü hava koşullarının ve bağışıklığın azalmasının büyük bir rol oynadığını açıkladı. Warwick Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Young MailOnline'a verdiği röportajda, kötü hava koşullarının sinema salonlarına gitmek ya da halka açık etkinliklere katılmak gibi kapalı mekanlarda daha fazla faaliyet yapılmasına yol açtığını belirtti. Bu da insanları virüse yakalanmaya daha yatkın hale getirmiştir.

Bu yeni varyanttan korunmanın en iyi yolu, semptomların ortaya çıkması halinde uygun şekilde sterilize olmak ve sosyal mesafeyi korumaktır. Şu ana kadar Eris'e özgü semptomlara ilişkin herhangi bir rapor bulunmamakla birlikte, bu türün covid'e benzer şekilde yaygın grip benzeri semptomlar göstererek kendini gösterebileceği düşünülmektedir.