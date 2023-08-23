Eris varyantı belirtileri neler araştırılıyor. Koronavirüsün yeni varyantı Eris'in belirtileri, tedavisi ve Türkiye'deki durumu hakkındaki sorular gündemi meşgul ediyor. Omicron alt varyantı olan Eris nedeniyle dünya alarmda. Vatandaşlar, Eris varyantının belirtilerini, tedavisini ve Türkiye'deki durumunu araştırıyor. ABD'de vaka sayılarının patlaması sonucu alınan maske adımları da dünya gündemine damga vurdu. Eris varyantı belirtileri neler, tedavisi nedir? Yeni varyant Eris Türkiye'de var mı?

Yeni Eris varyant nedeniyle vaka sayılarının patladığı ABD'den peş peşe gelen maske adımları da dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Eris varyantı belirtileri neler, tedavisi nedir vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eris varyantı belirtileri neler, tedavisi nedir? Yeni varyant Eris Türkiye'de var mı? Detaylar haberimizdedir…

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Eris lakaplı EG.5.1 adlı yeni bir covid varyantı Birleşik Krallık genelinde hızla yayılıyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ülkedeki her yedi covid vakasından birinin Eris varyantına atfedildiğini açıkladı. Bu yeni varyant Birleşik Krallık'ta en yaygın ikinci tür haline geldi ve rahatsız edici bir şekilde Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da varlığını hissettiriyor. UKSHA web sitesinde yer alan verilere göre, Temmuz ayının ikinci haftasında Birleşik Krallık'taki dizilerin yüzde 11.8'i EG.5.1 olarak sınıflandırılmıştır.

Vakalardaki son artışın temel nedeni henüz doğrulanmamış olsa da, sağlık uzmanları kötü hava koşullarının ve bağışıklığın azalmasının büyük bir rol oynadığını açıkladı. Warwick Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Young MailOnline'a verdiği röportajda, kötü hava koşullarının sinema salonlarına gitmek ya da halka açık etkinliklere katılmak gibi kapalı mekanlarda daha fazla faaliyet yapılmasına yol açtığını belirtti. Bu da insanları virüse yakalanmaya daha yatkın hale getirmiştir.

Bu yeni varyanttan korunmanın en iyi yolu, semptomların ortaya çıkması halinde uygun şekilde sterilize olmak ve sosyal mesafeyi korumaktır. Şu ana kadar Eris'e özgü semptomlara ilişkin herhangi bir rapor bulunmamakla birlikte, bu türün covid'e benzer şekilde yaygın grip benzeri semptomlar göstererek kendini gösterebileceği düşünülmektedir.

ERİS VARYANTI TEDAVİSİ NEDİR?

UKHSA başkanı olan Dr. Mary Ramsay, son raporda artan Covid-19 vakalarıyla ilgili endişelerini dile getirdi: "Başta yaşlılar olmak üzere çoğu yaş grubunda hastaneye yatış oranlarında hafif bir artış olsa da, genel yatış seviyelerinin son derece düşük kaldığını belirtti. Durum yakından takip edilmektedir ve yoğun bakım ünitesine kabullerde benzer bir vaka yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu yeni varyanttan korunmanın en iyi yolu, semptomların ortaya çıkması halinde uygun şekilde sterilize olmak ve sosyal mesafeyi korumaktır. Şu ana kadar Eris'e özgü semptomlara ilişkin herhangi bir rapor bulunmamakla birlikte, bu türün covid'e benzer şekilde yaygın grip benzeri semptomlar göstererek kendini gösterebileceği düşünülmektedir.

YENİ VARYANT ERİS TÜRKİYE'DE VAR MI?

Türk Toraks Derneği (TTD), dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün yeni varyantlarından olan ve hızla yayılarak 51 ülkede tespit edilen Eris virisü (EG.5.1 subvaryantı) ile ilgili Türkiye'de henüz bir bildirim bulunmadığını ancak bu aşamada standart Covid-19 korunma önlemlerinin uygulanmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Dünya, 3 yılı aşkın süredir mücadele ettiği Covid-19'un şimdi de alt varyantları nedeniyle endişeli. Dünya genelinde Eris diye adlandırılan EG.5.1 subvaryantı nedeniyle vaka sayısı hızla artmaya devam ederken TTD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. B. Oya İtil ve Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ebru Çakır Edis, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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