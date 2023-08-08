Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in İngiltere'de yayıldığı açıklandı. Peki, Eris nedir? Yeni Covid varyantı Eris öldürücü mü?

İngiliz sağlık yetkilileri, Kovid-19 virüsünün yeni bir varyantının hızla yayılmasının ardından yeniden alarma geçti. Peki, Eris nedir? Yeni Covid varyantı Eris öldürücü mü?

ERİS NEDİR? YENİ COVİD VARYANTI ERİS ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.

Uzmanlar, ülkede Covid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin 21 Temmuz'da vizyona girmesinin ardından milyonlarca kişinin sinemaya akın etmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Eris'in kalabalık salonlarda daha fazla yayılma imkanı bulup bulmadığı, bu yüzden tartışma konusu oldu. Bazıları Eris'i "Barbenheimmer varyantı" diye anmaya başladı.

Daily Mail'e konuşan Warwick Üniversitesi'nden virolog Profesör Lawrence Young, "Birleşik Krallık'taki vakalardaki artış muhtemelen koruyucu bağışıklığın azalmasından kaynaklanıyor" dedi.

Türkiye için henüz Eris varyantı hakkında açıklama yapılmadı.