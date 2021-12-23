Erinç Yeldan kimdir? Erinç Yeldan kaç yaşında, nereli? Erinç Yeldan hayatı ve biyografisi!

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ERİNÇ YELDAN KİMDİR?

Erinç Yeldan 1960, İzmit'te doğumludur.

Yeldan Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Minnesota Üniversitesi'nde İktisat doktorası derecesini 1988 yılında tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi'ne katıldı. Bilkent Üniversitesi'nde 1990'da doçent; 1998'de profesör ünvanını aldı.

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı olarak görev yapan Prof. Yeldan, uluslararası ekonomi, uygulamalı genel denge ve makroekonomik modeller üzerinde çalışmaktadır.

Türkiye ve uluslararası iktisat yazınında çok sayıda bilimsel araştırma ve makalesi bulunan Erinç Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü vardır.

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