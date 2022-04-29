Erinç Sağkan kimdir? Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan hayatı ve biyografisi!

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ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

24 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da doğdu. Lise öğrenimini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladı. 1999'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Ankara Barosu'na kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Ceza hukuku alanında çalıştı. Ceza Muhakemesi Kanunu Merkezi'nde zorunlu müdafilik yaptı ve Ankara Barosu'nun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Kurulu'na üye oldu. 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği yaptı. 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. 2018'de Ankara Baro Başkanlığına seçildi. 2021 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olağan genel kurulunda 348 delegeden 182'sinin oyunu alarak 9. Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildi. 8 Aralık 2021 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

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