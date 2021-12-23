Erinç ne demek? Erinç anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Erinç kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Erinç anlamı ne? Erinç ne demek?

ERİNÇ NE DEMEK?

Erinç: Hiçbir üzüntüsü sıkıntısı, hiçbir eksiği, hiçbir acısı ve tasası bulunmama durumu.

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