Erinç ne demek? Erinç anlamı ne? - Haberler

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Erinç ne demek? Erinç anlamı ne?

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Erinç ne demek? Erinç anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Erinç, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Erinç ne demek? Erinç anlamı ne? İşte, Erinç kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Erinç kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Erinç anlamı ne? Erinç ne demek?

ERİNÇ NE DEMEK?

Erinç: Hiçbir üzüntüsü sıkıntısı, hiçbir eksiği, hiçbir acısı ve tasası bulunmama durumu.

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Yorumlar (1)

ODİM:

NE DEMEK MİŞ MERAK ETTİM ACABA NE DEMEK

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