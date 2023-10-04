Sezona tarihinde olmayan bir şekilde başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United'da Erik ten Hag tartışmaların odağında. Peki, Erik Ten Hag istifa etti mi, Manchester United'tan ayrıldı mı?

Erik Ten Hag istifa etti mi, Manchester United'tan ayrıldı mı?

Erik Ten Hag istifa etti mi? Sezona tarihinde olmayan bir şekilde başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United'da Erik ten Hag tartışmaların odağında. Peki, Erik Ten Hag istifa etti mi, Manchester United'tan ayrıldı mı? Detaylar...

ERIK TEN HAG MANCHESTER UNITED'TAN AYRILDI MI?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United, Hollandalı antrenör Erik ten Hag'a tam destek verdi. Bu mağlubiyet sonrası Ten Hag'ın geleceği tartışmalara konu olsa da Manchester United yönetimi, kötü sezona rağmen Ten Hag'ın uzun vadede doğru isim olduğuna inanıyor.

DEVLER LİGİ'NDE PUAN ALAMADILAR

Devler Ligi'nde Bayern Münih'e 4-3 mağlup olan Manchester United, ikinci maçında konuk ettiği temsilcimiz Galatasaray'a da 3-2 ile boyun eğince taraftarlar bu duruma sert tepki gösterdi.

YÖNETİMİN DESTEĞİ TAM

Guardian'da yer alan habere göre, kulüp yönetimi Erik ten Hag'ın arkasında durarark uzun vadede başarının geleceğine inanıyor.